Авиация, ракетные установки "Град": оккупанты беспощадно обстреляли Донецкую область
Источник:фейсбук МВД Украины
Российские оккупанты 13 апреля обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой области. Враг стрелял по мирному населению из авиации, ракетных установок, "Градов" и тяжелой артиллерии.
В Министерстве внутренних дел Украины сообщили о ситуации с атаками российских захватчиков на Донецкую области в течение суток 13 апреля.
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Россияне обстреляли Донецкую область
Российские захватчики обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой области: Мариуполь, Авдеевку, Марьинку, Красногоровку, Великую Новоселку, Очеретино, Черкасское, Новоселовку-3, Берестовое, Сокол, Комар, Богатырь, Новомихайловку, Новобахмутовку, Долину.
В результате ударов повреждены минимум 34 гражданских объекта:
- жилые дома,
- сельскохозяйственная и железнодорожная инфраструктура,
- газопровод.
Ранения получили 11 мирных жителей.
Российские оккупанты беспощадно обстреляли Донецкую область / Фото Нацполиции
Вооружение, из которого обстреливал враг
Оккупанты обстреливали мирное население из
- авиации,
- ракетных установок,
- реактивных систем залпового огня "Град",
- танков,
- тяжелой артиллерии.
Кроме того, утром 14 апреля войска России нанесли три авиаудара по поселку Великая Новоселка. К сожалению, есть раненые.
Полиция Донецкой области открыла уголовные производства по статьям о нарушении законов и обычаев войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Захватчики нанесли удары по 15 населенным пунктам / Фото Нацполиции
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