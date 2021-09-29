Авиация России бомбами и ракетами училась уничтожать "противника" в горах Крыма
29 сентября 2021 , 18:08Читати новину українською
Источник:Черноморский флот России
В оккупированном Крыму Россия провела учения военной авиации. В горах полуострова самолеты оккупационных войск учились уничтожать условного "противника".
Согласно замыслу учений, самолет-разведчик Су-24МР обнаружил объекты "противника". После этого фронтовые бомбардировщики Су-24М и многоцелевые истребители Су-30СМ поднялись в горы.
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По данным оккупационного флота, после обнаружения "противника", экипажи нанесли бомбовый удар и выполнили пуски неуправляемых ракет, уничтожив мишенные позиции.
Учебно-боевые задачи выполняли 7 самолетов.Справка. России 27 сентября начала масштабные военные учения в оккупированном Крыму. Кремль планирует отработать оборону, так называемый "марш-бросок" и "наступательные действия". В учениях принимают участие более 100 единиц боевой и специальной техники и почти 2 тысяч военных.
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