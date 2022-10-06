Украинская авиация нанесла 11 ударов по оккупантам: в Генштабе рассказали, что удалось уничтожить

Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по врагу

Так, украинская авиация в 225 сутки противостояния с российскими оккупантами нанесла 11 ударов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Главное Ракетный обстрел Запорожья, утренняя атака Хмельнитчины: главное за 225 день войны В Генштабе рассказали, что удалось уничтожить: один опорный пункт;

5 районов сосредоточения вооружения и военной техники;

5 зенитных ракетных комплексов. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 5 БПЛА врага, среди которых два Shahed-136 и один Mohajer-6.

В то же время ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили: 19 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники;

2 склада боеприпасов;

6 средств артиллерии.

Россияне также обстреливают позиции ВСУ

Оккупанты обстреливают наши позиции вдоль линии столкновения, осуществляют инженерное оборудование обороны по отдельным направлениям и ведут воздушную разведку. Они не прекращают наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирным жилым кварталам.