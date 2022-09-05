Чем отличается украинская авиация сейчас и 24 февраля: объяснение летчика-инструктора

Специалисты сообщают, что количество боевых вылетов украинской авиации сейчас возросло. Исходя из ресурсов, с поставленными задачами наши защитники справляются.

Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он сравнил нынешнее состояние нашей авиации, которое позволяет выполнять эти задачи, с ситуацией на 24 февраля.

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По его словам, конечно, наша авиация потеряла несколько самолетов в течение первых нескольких месяцев полномасштабной войны с россией.

Это происходило до тех пор, пока мы не разворачивали противовоздушную оборону и получали дополнительные системы ПВО от наших партнеров. А также тогда мы еще ожидали запчасти к нашим самолетам.

Какая ситуация сейчас

После того, как Северная Македония передала Украине четыре штурмовых самолета Су-25 и ожидают передачи более десятка истребители МиГ-29 из Словакии, можно говорить о том, что сейчас авиация Украины практически возобновилась до того уровня, какой была до начала большой войны 24 февраля .

Вместе с тем те самолеты и запчасти, которые нам передают, они уже работают с вооружением НАТО, подчеркнул эксперт.

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