Украинская авиация нанесла удар по пункту сосредоточения российских военных в центре Гуляйполя. Эту локацию оккупанты использовали в качестве склада и места сбора небольших пехотных групп для последующего наступления к северо-западу от города.

Об этом сообщили в Telegram-канале 7-го корпуса ДШВ.

Где располагался пункт скопления российских войск в Гуляйполе?

Российские военные обустроили пункт скопления в полуразрушенном кирпичном здании в центре Гуляйполя. Оно расположено почти в 10 километрах от линии боевого столкновения.

По данным украинских военных, здание использовала 127-я мотострелковая дивизия 5-й общевойсковой армии России. Там оккупанты хранили запасы и собирали небольшие пехотные группы.

В то же время этот пункт имел важное значение для планирования дальнейших наступательных действий россиян. Оттуда подразделения противника готовились развивать наступление в северо-западном направлении от Гуляйполя.

Как уничтожали пункт скопления в Гуляйполе: смотрите видео

Какие потери понесли россияне после авиаудара?

Перед ударом украинские военные детально проанализировали действия противника вблизи здания и внутри него. В частности, отслеживали перемещение личного состава и техники.

В результате совместной операции российская армия потеряла до 20 военнослужащих. Также были уничтожены антенны связи, запасы боеприпасов и провизии, мотоциклы и наземные роботизированные комплексы.

Таким образом, удар поразил не только место сбора российской пехоты, но и инфраструктуру, которую оккупанты использовали для обеспечения и подготовки дальнейших наступательных действий.

Напомним, 21 ноября украинский пилот истребителя Су-27 управляемой авиабомбой GBU уничтожил пункт управления вместе с российскими операторами беспилотников.