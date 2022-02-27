Авиация Воздушных Сил ВСУ получила от западных партнеров партию ракет класса "воздух-воздух"

От других западных партнеров для авиации Воздушных Сил Вооруженных сил Украины поступила большая партия ракет класса "воздух-воздух". Они уже под крыльями наших истребителей.

Об этом говорится на фейсбук-странице Командования Воздушных Сил ВС Украины.

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Новая партия ракет класса "воздух-воздух": что известно

От других западных партнеров для авиации Воздушных Сил Вооруженных сил Украины поступила большая партия ракет класса "воздух-воздух". Они уже под крыльями наших истребителей. Летчики уверяют, что на всех оккупантов хватит,

– говорится в сообщении.

В то же время ВСУ выразили благодарность союзникам антипутинской коалиции за мощную поддержку украинского войска.

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