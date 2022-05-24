Авиационные и артиллерийские удары по украинским городам: ситуация на основных направлениях

Российские оккупанты пытаются проводить активные наступательные действия, чтобы прорвать оборону Вооруженных Сил Украины и выйти на административные границы Луганской области. В то же время, продолжается интенсивный обстрел приграничных областей Украины.

Кроме этого, по данным Генштаба ВСУ, российские войска продолжают разведку, а территория Беларуси до сих пор остается плацдармом для вражеских ракет.

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Северское направление

Российские войска пытаются прикрыть участок украино-российской границы и оборудовать здесь опорные пункты. Вражеские группировки фиксируют на территории Брянской области. Отсюда и ряд других российских городов оккупанты наносят авиационных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры в Сумской области.

Харьковское и Славянское направления

Артиллерийские обстрелы прозвучали и в районе населенного пункта Сверчки, что на Харьковщине, где противник пытался обезвредить подразделения Сил обороны. Также кафиры провели разведку боем в районе населенного пункта Пасека. Но, понеся потери, отошли на ранее занятые рубежи.

Донецкое направление

На Донецком направлении враг нанес авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры в населенных пунктах:

Краматорск,

Лиман,

Славянск.

Противник активизировал боевые действия на Лиманском направлении . Используя артиллерию и авиацию, вражеские войска продолжают вести наступление в направлении населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении , при поддержке огня артиллерии, россияне наступают в направлении населенного пункта Северодонецк. В настоящее время продолжаются боевые действия.

На Бахмутском направлении противник двигается в направлении населенных пунктов Липово и Белогоровка.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты наносили удары штурмовой и армейской авиацией.

В то же время захватчики не прекращают минометные и артиллерийские обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески и Марьинка.

Южнобужское направление

Здесь россияне продолжают использовать все доступное им оружие. Так, за прошедшие сутки они обстреляли наших защитников из минометов, реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии. Также группировки противника ведут контрбатарейную борьбу. Отдельно отмечается, что кафиры нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Николаевка.

В Генштабе подчеркивают, что Силы обороны Украины ликвидируют оккупантов по всем направлениям и сдерживают их продвижение. Об этом свидетельствуют и потери врага . Так, за 3 месяца войны в Украине погибло колоссальное количество российских оккупантов – на утро 24 мая наши защитники уничтожили 29 350 вражеских бойцов.

Новые потери врага по состоянию на 24 мая: смотрите видео