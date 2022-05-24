Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, російські війська продовжують здійснювати розвідку, а територія Білорусі досі залишається плацдармом для ворожих ракет.

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Сіверський напрямок

Російські війська намагаються прикрити ділянку українсько-російського кордону та обладнати тут опорні пункти. Наразі ворожі угруповання фіксують на території Брянської області. Звідси та низки інших російських міст окупанти завдають авіаційних ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури у Сумській області.

Харківський та Слов’янський напрямки

Артилерійські обстріли пролунали й в районі населеного пункту Цвіркуни, що на Харківщині, де противник намагався знешкодити підрозділи Сил оборони. Також окупанти провели розвідку боєм в районі населеного пункту Пасіка. Але, зазнавши втрат, відійшли на раніше зайняті рубежі.

Донецький напрямок

На Донецькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в населених пунктах:

Краматорськ,

Лиман,

Слов’янськ.

Противник активізував бойові дії на Лиманському напрямку. Використовуючи артилерію та авіацію, ворожі війська продовжують вести наступ у напрямку населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки вогню артилерії, росіяни наступають у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк. Наразі тривають бойові дії.

На Бахмутському напрямку противник рухається в напрямку населених пунктів Липове та Білогорівка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснювали удари штурмовою та армійською авіацією.

Водночас загарбники не припиняють мінометних та артилерійських обстрілів позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски і Мар’їнка.

Південнобузький напрямок

Тут росіяни продовжують використовувати усю доступну їм зброю. Так, впродовж минулої доби вони обстріляли наших захисників з мінометів, реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії. Також угруповання противника ведуть контрбатарейну боротьбу. Окремо відзначається, що окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Миколаївка.

У Генштабі наголошують, що Сили оборони України ліквідують окупантів на всіх напрямках та стримують їхнє просування. Про це свідчать й втрати ворога. Так, за 3 місяці війни в Україні загинула колосальна кількість російських окупантів – станом на ранок 24 травня наші захисники знищили 29 350 ворожих бійців.

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