Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, отметив, что это действительно фантастическая новость. Украина получит новые возможности и комбинации по отражению ударов врага и атак по военным объектам оккупантов.
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Что известно об ASC 890
Как отметил Криволап, самолет ASC 890 выводят авиационную часть нашей армии на совершенно другой уровень. Они помогут как западным F-16, так и советским МиГ-29, Су-24, Су-27 и т.п. Украина сможет выявлять вражеские ракеты, дроны и самолеты на значительных расстояниях. Также наше государство сможет еще лучше наносить удары по оккупантам.
Возможности – это видеть на 350 – 500 километров в зависимости от размера, радиотехнических особенностей объектов. Будем достаточно далеко видеть в воздушном пространстве, на море, чего раньше не могли делать все это время,
– отметил Криволап.
Сейчас Украина получает информацию о российских атаках от самолетов AWACS, которые летают в Польше и Румынии. Также есть беспилотники над Черным морем, которые передают информацию. Теперь Украина имеет похожие самолеты, которые существенно помогут в планировании различных операций.
Если у тебя есть такой самолет, то, условно, истребитель F-16 получит целеуказание с ASC 890. То есть радар истребителя еще не видит, а информация о цели уже есть. И пилот принимает решение. Это существенное увеличение возможностей. Это очень серьезные, дорогие и мощные системы. Они будут работать и работать. О таких самолетах трудно было даже мечтать,
– отметил авиационный эксперт.
Самолеты ASC 890: коротко
- Недавно правительство Швеции объявило о своем крупнейшем пакете военной помощи для Украины. Его стоимость составляет около 1,3 миллиарда долларов. Туда войдут два самолета дальнего радиолокационного обнаружения.
- В Воздушных силах отметили, что ASC 890 является аналогом "воздушного радара" AWACS. Этот самолет станет мощным усилением к F-16.
- Наше государство сможет, к примеру, выявлять еще на подступах российские ракеты. Также самолет поможет обнаружить радиолокационные станции врага. И самое главное, что это удастся делать с безопасного расстояния.