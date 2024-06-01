Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, зауваживши, що це дійсно фантастична новина. Україна отримає нові можливості та комбінації щодо відбиття ударів ворога та атак по військових об'єктах окупантів.

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Що відомо про ASC 890

Як наголосив Криволап, літак ASC 890 виводять авіаційну частину нашої армії на зовсім інший рівень. Вони допоможуть як західним F-16, так і радянським МіГ-29, Су-24, Су-27 тощо. Україна зможе виявляти ворожі ракети, дрони та літаки на значних відстанях. Також наша держава зможе ще краще завдавати ударів по окупантах.

Можливості – це бачити на 350 – 500 кілометрів залежно від розміру, радіотехнічних особливостей об'єктів. Будемо досить далеко бачити в повітряному просторі, на морі, чого раніше не могли робити весь цей час,

– зауважив Криволап.

Зараз Україна отримує інформацію щодо російських атак від літаків AWACS, які літають у Польщі та Румунії. Також є безпілотники над Чорним морем, які передають інформацію. Тепер Україна має схожі літаки, які суттєво допоможуть у плануванні різних операцій.

Якщо в тебе є такий літак, то, умовно, винищувач F-16 отримає ціленаведення з ASC 890. Тобто радар винищувача ще не бачить, а інформація про ціль вже є. І пілот приймає рішення. Це суттєве збільшення можливостей. Це дуже серйозні, дорогі та потужні системи. Вони будуть працювати і працювати. Про такі літаки важко було навіть мріяти,

– наголосив авіаційний експерт.

Літаки ASC 890: коротко