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14 ноября, 09:25
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Требуют 50 миллиардов долларов после коллапса: в США призвали заменить устаревшее авиационное оборудование

София Рожик

Министр транспорта США Шон Даффи требует выделить 50 миллиардов долларов на замену авиационного оборудования. Чиновник предупредил, что без немедленной замены старой техники система и в дальнейшем будет давать масштабные сбои.

Причиной резкого заявления стал технический сбой, из-за которого в стране внезапно приостановили авиарейсы, сообщил Даффи во время брифинга в Белом доме. В настоящее время разрешение на вылеты уже восстановлено, однако самолеты будут возвращаться к привычному графику полетов постепенно.

Почему система вышла из строя

Шон Даффи пояснил, что ключевые коммутационные узлы просто не выдержали резкого наплыва информации.

Наши коммутаторы и маршрутизаторы фактически перегрузились данными. Они начали предоставлять нам противоречивые данные. И именно из-за этого мы отключили систему,
– сказал Шон Даффи.

По его словам, телекоммуникационная технология TDM основана на устаревшей аналоговой связи, которая оказалась неспособной справиться с современной нагрузкой. Он отметил, что новые цифровые IP-коммутаторы сработали безупречно, а старые компоненты вызвали массовый сбой.

Необходимость масштабной модернизации

Чиновник призвал направить ресурсы на строительство современных диспетчерских башен и обновление пассажирской инфраструктуры.

Он подчеркнул, что терминалы во многих городах находятся в критическом состоянии.

Давайте найдем эти средства, инвестируем в обновление, чтобы нам больше никогда не приходилось в 20:30 вечера проводить пресс-конференцию и объяснять, почему остановилось авиасообщение, почему десятки тысяч людей застряли в аэропортах, оторванные от своих семей, не зная, где им придется ночевать,
– подчеркнул министр.

Напомним, что 14 ноября Федеральное управление гражданской авиации объявило о в постепенное возобновление рейсов е после масштабного коллапса. Из-за технических проблем со связью в Соединенных Штатах в общей сложности приостановили или отменили более 9000 а авиарейсов.