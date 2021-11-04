Авиакатастрофа Ан-12 под Иркутском унесла жизни руководства российской авиакомпании

В авиакатастрофе Ан-12 под Иркутском, которая произошла 3 ноября, погибли 7 человек. Среди жертв – руководство российской транспортной компании "Заполярье", которая специализируется на авиаперевозках.

Об этом сообщил глава иркутского региона Игорь Кобзев. Он рассказал, что катастрофа унесла жизни генерального директора авиакомпании Юрия Володина и его первого заместителя Олега Вишнева.

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Известно, что всего на борту Ан-12 находились:

3 граждан Беларуси;

2 украинцев;

2 россиян.

Командир имел большой опыт

Командир имел налет более 12 тысяч часов. Среди них на самолете типа АН-12 – более 7 тысяч. Также отметили, что груза на борту не было. Кстати, в телеграм-канале SHOT утверждали, что один из погибших украинцев был вторым пилотом.

Что происходит на месте авиакатастрофы: смотрите видео

Что известно об авиакатастрофе