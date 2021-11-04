Авиакатастрофа Ан-12 под Иркутском унесла жизни руководства российской авиакомпании
Источник:РИА Новости
В авиакатастрофе Ан-12 под Иркутском, которая произошла 3 ноября, погибли 7 человек. Среди жертв – руководство российской транспортной компании "Заполярье", которая специализируется на авиаперевозках.
Об этом сообщил глава иркутского региона Игорь Кобзев. Он рассказал, что катастрофа унесла жизни генерального директора авиакомпании Юрия Володина и его первого заместителя Олега Вишнева.
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Известно, что всего на борту Ан-12 находились:
- 3 граждан Беларуси;
- 2 украинцев;
- 2 россиян.
Командир имел большой опыт
Командир имел налет более 12 тысяч часов. Среди них на самолете типа АН-12 – более 7 тысяч. Также отметили, что груза на борту не было. Кстати, в телеграм-канале SHOT утверждали, что один из погибших украинцев был вторым пилотом.
Что происходит на месте авиакатастрофы: смотрите видео
Что известно об авиакатастрофе
- 3 ноября самолет белорусской компании "Гродноавиа", который возвращался после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров на подлете к Иркутску.
- После падения самолет вспыхнул. Вероятно, люди погибли в пожаре. Место аварии превратилось в пепелище. На месте еще работают пожарные и спасатели.
- По некоторым данным, причиной аварии могло стать оледенение руля высоты и элементов механизации крыла.