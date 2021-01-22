Почему произошла авиакатастрофа Boeing в Индонезии: СМИ назвали причину
У самолета Boeing, который 11 январе упал неподалеку от острова Борнео в Индонезии, вероятно, возникли проблемы с системой контроля двигателя. Это могло стать одной из причин авиакатастрофы.
По предварительной информации, к трагедии привели неисправности в системе, которая регулирует подачу топлива и тягу при работе одного из двигателей, пишет издание The Wall Street Journal.
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Как сообщил его источник, в таком случае инструкция требует отключить систему. Пилоты этого не сделатли и пытались восстановить ее работу. Это могло вызвать дисбаланс в нагрузке на двигатели.
Соответственно, управление воздушным судном поэтому осложнилось. В The Wall Street Journal отметили, что самолетами Boeing можно управлять и с одним двигателем.
Авиакатастрофа в Индонезии: что известно
- 9 января пассажирский самолет Boeing вылетел из Джакарты в Понтианак. Он перестал передавать сигналы диспетчерам через несколько минут после взлета.
- На его борту находилось 62 человека, погибли все. Обломки воздушного судна удалось обнаружить благодаря местным рыбакам, которые видели, как оно падало.
Авиакатастрофа Boeing 737-500 в Индонезии / Инфографика 24 канала
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