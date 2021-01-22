У самолета Boeing, который 11 январе упал неподалеку от острова Борнео в Индонезии, вероятно, возникли проблемы с системой контроля двигателя. Это могло стать одной из причин авиакатастрофы.

По предварительной информации, к трагедии привели неисправности в системе, которая регулирует подачу топлива и тягу при работе одного из двигателей, пишет издание The Wall Street Journal.

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Как сообщил его источник, в таком случае инструкция требует отключить систему. Пилоты этого не сделатли и пытались восстановить ее работу. Это могло вызвать дисбаланс в нагрузке на двигатели.

Соответственно, управление воздушным судном поэтому осложнилось. В The Wall Street Journal отметили, что самолетами Boeing можно управлять и с одним двигателем.

Обратите внимание! Ранее в Национальной комиссии по безопасности на транспорте заявили, что самолет Boeing 737-500 развалился при ударе о воду.

Авиакатастрофа в Индонезии: что известно

9 января пассажирский самолет Boeing вылетел из Джакарты в Понтианак. Он перестал передавать сигналы диспетчерам через несколько минут после взлета.

На его борту находилось 62 человека, погибли все. Обломки воздушного судна удалось обнаружить благодаря местным рыбакам, которые видели, как оно падало.



Авиакатастрофа Boeing 737-500 в Индонезии / Инфографика 24 канала