У літака Boeing , який 11 січня впав неподалік острова Борнео в Індонезії, ймовірно, виникли проблеми з системою контролю двигуна. Це могло стати однією із причин авіакатастрофи.

За попередньою інформацією, до трагедії призвели несправності у системі, яка регулює подачу палива та тягу при роботі одного з двигунів, пише видання The Wall Street Journal.

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Як повідомило його джерело, у такому випадку інструкція вимагає відключити систему. Пілоти цього не зробити й намагалися відновити її роботу. Це могло спричинити дисбаланс у навантаженні на двигуни.

Відповідно, управління повітряним судном через це ускладнилося. У The Wall Street Journal зауважили, що літаками Boeing можна управляти й з одним двигуном.

Зверніть увагу! Раніше у Національній комісії з безпеки на транспорті заявили, що літак Boeing 737-500 розвалився при ударі об воду.

Авіакатастрофа в Індонезії: що відомо

9 січня пасажирський літак Boeing вилетів з Джакарти в Понтіанак. Він перестав передавати сигнали диспетчерам через кілька хвилин після злету.

На його борту перебувало 62 людини, загинули усі. Уламки повітряного судна вдалося виявити завдяки місцевим рибалкам, які бачили, як воно падало.



Авіакатастрофа Boeing 737-500 в Індонезії / Інфографіка 24 каналу