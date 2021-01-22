Чому сталася авіакатастрофа Boeing в Індонезіїї: ЗМІ назвали причину
У літака Boeing , який 11 січня впав неподалік острова Борнео в Індонезії, ймовірно, виникли проблеми з системою контролю двигуна. Це могло стати однією із причин авіакатастрофи.
За попередньою інформацією, до трагедії призвели несправності у системі, яка регулює подачу палива та тягу при роботі одного з двигунів, пише видання The Wall Street Journal.
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Як повідомило його джерело, у такому випадку інструкція вимагає відключити систему. Пілоти цього не зробити й намагалися відновити її роботу. Це могло спричинити дисбаланс у навантаженні на двигуни.
Відповідно, управління повітряним судном через це ускладнилося. У The Wall Street Journal зауважили, що літаками Boeing можна управляти й з одним двигуном.
Авіакатастрофа в Індонезії: що відомо
- 9 січня пасажирський літак Boeing вилетів з Джакарти в Понтіанак. Він перестав передавати сигнали диспетчерам через кілька хвилин після злету.
- На його борту перебувало 62 людини, загинули усі. Уламки повітряного судна вдалося виявити завдяки місцевим рибалкам, які бачили, як воно падало.
Авіакатастрофа Boeing 737-500 в Індонезії / Інфографіка 24 каналу
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