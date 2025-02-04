Самолет в Актау сбила Россия: Казахстан привел доказательства

Во вторник, 4 февраля, Казахстан опубликовал отчет по авиакатастрофе в Актау. В нем говорится, что в аварии виновата Россия. Кроме этого, в Азербайджане заявили, что имеют физические доказательства сбивания судна.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на министерство транспорта Казахстана. С момента крушения 25 декабря прошло больше месяца. Но Азербайджан не забыл инцидент, когда погибли 38 человек. 29 человек выжили и дали показания против россиян. Алиев извинений Путина не принял.

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Какие доказательства того, что самолет над Казахстаном сбила Россия

Пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний" разбился вблизи Актау. Тогда он летел из Баку в Грозный, но его перенаправили из России в Казахстан. Москва объяснила, что в это время якобы была атака украинских беспилотников.

Документ содержит фотографии. Там заметно, что левый борт хвостовой части самолета имеет многочисленные пробоины. Также были изображены фрагменты, которые были описаны как "посторонние металлические предметы", изъятые из левого стабилизатора и гидравлической системы.

Предварительный отчет был опубликован в соответствии с мировыми авиационными правилами, призванными извлечь уроки для предотвращения будущих аварий, а не установить вину или ответственность. Он был осторожно сформулирован и не содержал информации о том, что повлекло значительные повреждения самолета, в том числе его стабилизаторов, гидравлики и систем триммера,

– объясняют в материале Reuters.

Отчет Казахстана по авиакатастрофе самолета Embraer 190 над Актау: смотрите документ

Медийщики поговорили с высокопоставленным азербайджанским чиновником. Он сообщил, что внешний удар, о котором говорится в отчете, был нанесен российской ракетой класса "земля-воздух".

По словам источника, Азербайджан имеет фрагмент ракеты "Панцирь-С". Его изъяли из самолета и идентифицировали с помощью международной экспертизы.

Это заявление чиновника очень важно. Это первый случай, когда источник в правительстве Азербайджана заявил: имеет физические доказательства того, что Россия сбила самолет Embraer.

Россия обещала провести собственное расследование и установить причины аварии.