Авиакатастрофа в Германии: погибли по меньшей мере два человека

Неподалеку от Бонна, Германия, разбился небольшой самолет. В результате крушения погибли по меньшей мере 2 человека. Однако пока неизвестно, сколько пассажиров находилось на борту самолета.

Что известно об авиакатастрофе

Авиакатастрофа произошла в горном районе Зибенгебирге. По информации полиции Бонна, на месте трагедии нашли тела двух людей. Там работают спасатели.

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Место катастрофы расположено у руин крепости Ловенбург посреди леса. Причины падения самолета пока неизвестны. Однако утром в Зибенгебирге было туманно. Это не редкость в этом регионе в октябре.

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