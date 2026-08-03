В Греции во время ликвидации масштабного пожара разбились два вертолета: есть погибшие

В воскресенье, 2 августа, недалеко от Афин произошла авиакатастрофа со смертельным исходом во время тушения крупного лесного пожара. Два пожарных вертолета столкнулись в воздухе над районом Псата, расположенным к западу от греческой столицы.

Об этом сообщает Associated Press.

Что известно об авиакатастрофе?

Один из вертолетов после столкновения упал на землю. Погибли два члена экипажа – гражданин Греции, исполнявший обязанности координатора полета, и датский пилот.

Еще двух членов экипажа удалось спасти. Они являются гражданами Греции и Великобритании. Оба вертолета были машинами типа Bell, которые выполняли задачу по локализации пожара.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил соболезнования семьям погибших.

Потеря греческого координатора и датского пилота во время их попытки потушить большой пожар в Порто-Гермено наполняет всех нас горем,

– заявил глава правительства.

Пожар, раздуваемый сильными порывами ветра, продолжает распространяться на западную часть региона Аттика. Пламя угрожает жилым кварталам, промышленным объектам и лесным массивам. Из-за резкого ухудшения ситуации власти объявили о новых эвакуациях населенных пунктов. В борьбе со стихией задействованы около 500 пожарных, 23 самолета и 20 пожарных вертолетов.

Накануне спасатели эвакуировали по морю 254 человека, еще 12 человек вывезли на катерах на следующий день. Во многих случаях эвакуация по морю стала единственной возможностью спасти людей, ведь дороги были отрезаны пламенем и густым дымом.

Отдельная сложная ситуация сложилась и на острове Кефалония, где огонь приблизился к жилым домам. Для жителей нескольких населенных пунктов также объявили обязательную эвакуацию.

Напомним, масштабные пожары в Греции начались 1 августа. Одним из главных очагов возгорания стало побережье возле Порто-Гермено в Коринфском заливе, примерно в 60 километрах к северо-западу от столицы. По словам спасателей, порывы ветра местами превышают 73 километра в час, поэтому направление распространения пламени постоянно меняется и затрудняет тушение.

К ликвидации пожаров привлечены сотни пожарных, спецтехника, самолеты и вертолеты, которые сбрасывают воду на охваченные огнем территории.

Из-за опасности власти эвакуировали жителей нескольких населенных пунктов, в частности Агия-Параскеви, Крио-Пигади и Агиос-Нектариос. Более 200 человек из города Агиос-Василеос и еще 12 отдыхающих с пляжа Порто-Гермено пришлось эвакуировать по морю с помощью катеров береговой охраны и пожарной службы.

Местные жители отмечают, что масштабные пожары уже стали почти ежегодной проблемой, однако этим летом ситуация особенно сложная из-за сочетания сильной жары, засухи и штормового ветра.