Про це пише Associated Press.

Що відомо про авіакатастрофу?

Один із гелікоптерів після зіткнення впав на землю. Загинули двоє членів екіпажу – громадянин Греції, який виконував обов'язки координатора польоту, та данський пілот.

Ще двох членів екіпажу вдалося врятувати. Вони є громадянами Греції та Великої Британії. Обидва гелікоптери були машинами типу Bell, які виконували завдання з локалізації пожежі.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс висловив співчуття родинам загиблих.

Втрата грецького координатора та данського пілота під час їхньої спроби загасити велику пожежу в Порто-Гермено сповнює всіх нас горем,

– заявив глава уряду.

Пожежа, яку розпалюють сильні пориви вітру, продовжує поширюватися на західну частину регіону Аттика. Полум'я загрожує житловим кварталам, промисловим об'єктам і лісовим масивам. Через різке погіршення ситуації влада оголосила нові евакуації населених пунктів. У боротьбі зі стихією залучено близько 500 пожежників, 23 літаки та 20 пожежних гелікоптерів.

Напередодні рятувальники евакуювали морем 254 людини, ще 12 осіб вивезли катерами наступного дня. У багатьох випадках евакуація морем стала єдиною можливістю врятувати людей, адже дороги були відрізані полум'ям і густим димом.

Окрема складна ситуація склалася і на острові Кефалонія, де вогонь наблизився до житлових будинків. Для мешканців кількох населених пунктів також оголосили обов'язкову евакуацію.

Нагадаємо, масштабні пожежі у Греції розпочалися 1 серпня. Одним із головних осередків займання стало узбережжя біля Порто-Гермено на Коринфській затоці, приблизно за 60 кілометрів на північний захід від столиці. За словами рятувальників, пориви вітру місцями перевищують 73 кілометри на годину, через що напрямок поширення полум'я постійно змінюється та ускладнює гасіння.

До ліквідації пожеж залучили сотні пожежників, спецтехніку, літаки та гелікоптери, які скидають воду на охоплені вогнем території.

Через небезпеку влада евакуювала мешканців кількох населених пунктів, зокрема Агія-Параскеві, Кріо-Пігаді та Агіос-Нектаріос. Понад 200 людей із міста Агіос-Васілеос і ще 12 відпочивальників із пляжу Порто-Гермено довелося евакуювати морем за допомогою катерів берегової охорони та пожежної служби.

Місцеві жителі зазначають, що масштабні пожежі вже стали майже щорічною проблемою, однак цього літа ситуація є особливо складною через поєднання сильної спеки, посухи та штормового вітру.