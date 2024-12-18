"Мы готовы их забрать": Лубинец ответил, передала ли Россия тела пленных с Ил-76

В январе 2024 года россияне заявили о гибели десятков украинских военнопленных в авиакатастрофе Ил-76. Однако пока подтверждений того, что Москва передала Украине тела, нет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца для "Украинской правды".

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Что известно об авиакатастрофе Ил-76

Дмитрий Лубинец заявил, что в день авиакатастрофы, 24 января, был заранее подготовлен обмен. Однако, по его словам, Украина до сих пор не понимает, что произошло с самолетом Ил-76: действительно ли там были тела, или нет.

Омбудсмен добавил, что уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова неоднократно заявляла, что Москва хочет передать тела, а Украина якобы отказывается. По словам Лубинца, эти заявления российской стороны не соответствуют действительности и Украина готова забрать тела.

За последние два месяца у нас улучшилась процедура репатриации тел с обеих сторон. Достаточно большое количество наших погибших российская сторона передала украинской, но могу ли я утвердительно сказать, что нам передали тела с Ил-76, пока не будет проведена экспертиза? Нет,

– сказал Дмитрий Лубинец.

Он также выразил надежду, что власть сможет ответить украинскому обществу на этот вопрос за месяц – два.

К слову, ранее в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными также подтвердили, что во время последних репатриаций из России в Украину прибыли останки, требующие дополнительной идентификации.