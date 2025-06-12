Генеральный директор Air India сделал свое первое заявление про смертельную авиакатастрофу
- Генеральный директор Air India Кэмпбелл Уилсон заявил, что компания сосредоточила усилия на помощи пострадавшим, расследование продолжается.
- В самолете были 230 пассажиров и 12 членов экипажа, среди них 169 индийцев, 53 британцы, 7 португальцев и 1 канадец.
- Генеральный директор отметил, что расследование требует времени и он не может дать все ответы на вопросы.
Днем 12 июня в Индии произошла трагедия – пассажирский самолет с более 240 людьми на борту разбился и упал на медколледж. Событие впервые официально прокомментировал генеральный директор Air India.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Air India.
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Что в Air India заявили об аварии пассажирского самолета
Местные СМИ сообщили о авиакатастрофе самолета с рейсом Air India 171. Предположительно, это был Boeing 787-8, который летел в Лондон.
Председатель Air India Кэмпбелл Уилсон заявил, что сейчас все усилия компании сосредоточены на потребностях пассажиров, членов экипажа, их семей и близких.
Расследование потребует времени, но все, что мы можем сделать прямо сейчас – мы делаем,
– рассказал он.
Уилсон объяснил, что в самолете были 230 пассажиров и 12 членов экипажа, в том числе:
- 169 – граждане Индии,
- 53 – граждане Великобритании,
- 7 – португальцы,
- 1 – канадец.
По его словам, пострадавших пассажиров доставлены местными властями в ближайшие больницы. Известно, что в авиакатастрофе выжил только один человек – это гражданин Британии. Сейчас он в больнице.
"Я понимаю, что у многих есть вопросы, но пока я не могу ответить на все", – подчеркнул Уилсон. Он отметил, что расследование требует времени.