Генеральный директор Air India сделал свое первое заявление про смертельную авиакатастрофу

Днем 12 июня в Индии произошла трагедия – пассажирский самолет с более 240 людьми на борту разбился и упал на медколледж. Событие впервые официально прокомментировал генеральный директор Air India.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Air India.

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Что в Air India заявили об аварии пассажирского самолета

Местные СМИ сообщили о авиакатастрофе самолета с рейсом Air India 171. Предположительно, это был Boeing 787-8, который летел в Лондон.

Председатель Air India Кэмпбелл Уилсон заявил, что сейчас все усилия компании сосредоточены на потребностях пассажиров, членов экипажа, их семей и близких.

Расследование потребует времени, но все, что мы можем сделать прямо сейчас – мы делаем,

– рассказал он.

Уилсон объяснил, что в самолете были 230 пассажиров и 12 членов экипажа, в том числе:

169 – граждане Индии,

53 – граждане Великобритании,

7 – португальцы,

1 – канадец.

По его словам, пострадавших пассажиров доставлены местными властями в ближайшие больницы. Известно, что в авиакатастрофе выжил только один человек – это гражданин Британии. Сейчас он в больнице.

"Я понимаю, что у многих есть вопросы, но пока я не могу ответить на все", – подчеркнул Уилсон. Он отметил, что расследование требует времени.