Подобные случаи уже были: СМИ назвали возможную причину авиакатастрофы в Индии

Самолет Air India, который 12 июня попал в авиакатастрофу недалеко от города Ахмедабад, упал на землю почти сразу после взлета. Несмотря на это, пилоты успели подать сигнал тревоги.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Что могло стать причиной авиакатастрофы в Индии

Самолет вылетел из Ахмедабада в 9:09 по британскому летнему времени. Однако самолет поднялся лишь на 120 метров и не набрал достаточной скорости для дальнейшего полета.

На видео можно увидеть, как лайнер теряет мощность и падает, оставаясь в положении взлета – носом вверх, но не удерживается в воздухе.

Во время авиакатастрофы чудом выжил один пассажир – 40-летний гражданин Великобритании. Сейчас он находится в больнице.

Взлет – критическая фаза полета, поскольку самолет еще набирает скорость, а на реагирование пилота есть считанные секунды. Несмотря на это, аварии на взлете случаются крайне редко, особенно с современными самолетами вроде Boeing 787,

– отметил профессор Грэм Брейтуэйт, директор авиационного направления в Университете Крэнфилда.

Салил Колдж, преподаватель по авиационному менеджменту в Университетском колледже Бирмингема, предположил, что причиной аварии могла стать стая птиц.

По его словам, ранее в этом районе уже случались подобные инциденты, хотя в 2024 году их количество уменьшилось. Колдж не исключает, что самолет мог столкнуться с несколькими птицами после взлета, в результате чего оба двигателя могли выйти из строя.