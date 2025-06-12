Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Що могло стати причиною авіакатастрофи в Індії

Літак вилетів з Ахмедабада о 9:09 за британським літнім часом. Однак літак піднявся лише на 120 метрів і не набрав достатньої швидкості для подальшого польоту.

На відео можна побачити, як лайнер втрачає потужність і падає, залишаючись у положенні зльоту – носом догори, але не втримується в повітрі.

Під час авіакатастрофи дивом вижив один пасажир – 40-річний громадянин Британії. Наразі він перебуває в лікарні.

Зліт – критична фаза польоту, оскільки літак ще набирає швидкість, а на реагування пілота є лічені секунди. Попри це, аварії на зльоті трапляються вкрай рідко, особливо з сучасними літаками на кшталт Boeing 787,

– зазначив професор Грем Брейтуейт, директор авіаційного напрямку в Університеті Кренфілда.

Саліл Колдж, викладач з авіаційного менеджменту в Університетському коледжі Бірмінгема, припустив, що причиною аварії могла стати зграя птахів.

За його словами, раніше в цьому районі вже траплялися подібні інциденти, хоча у 2024 році їхня кількість зменшилася. Колдж не виключає, що літак міг зіткнутися з кількома птахами після зльоту, внаслідок чого обидва двигуни могли вийти з ладу.