Пилоты пытались удержать самолет: летчик-инструктор предположил причины авиакатастрофы в Индии

На западе Индии разбился самолет недалеко от аэропорта в городе Ахмедабад. Выжил только один человек, погибли 229 пассажиров и 12 членов экипажа.

Вероятно, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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Какие могут быть причины авиакатастрофы

На опубликованных в сети видео, как отметил Свитан, видно, что пилоты Boeing 787-8 после взлета пытались стабилизировать самолет и удержать его в воздухе. Вероятнее всего, причиной аварии стал отказ одного из ключевых элементов:

двигателей;

топливной системы;

системы управления самолетом.

Несмотря на это, экипаж до последнего пытался взять ситуацию под контроль, отвести самолет за пределы города и совершить аварийную посадку.

Серьезной проблемой в подобных случаях является расположение аэропортов в густонаселенных районах. Когда взлетно-посадочные полосы пролегают над городом, это создает дополнительную угрозу для жителей.

Когда-то рядом с аэродромами не позволяли возводить жилые здания, но в третьих странах, это правило часто игнорируется. И даже подобная ситуация наблюдается в киевском аэропорту "Жуляны".

Когда самолеты садятся или взлетают, страшно представить, потому что могут упасть на город. На земле будет больше проблем, чем в воздухе, – подчеркнул Роман Свитан.

Итак, наиболее вероятной причиной авиакатастрофы в Индии стала техническая неисправность.