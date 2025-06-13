Ймовірно, причиною катастрофи могла стати технічна несправність. Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.
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На опублікованих у мережі відео, як зазначив Світан, видно, що пілоти Boeing 787-8 після зльоту намагалися стабілізувати літак і втримати його в повітрі. Найімовірніше, причиною аварії стала відмова одного з ключових елементів:
- двигунів;
- паливної системи;
- системи керування літаком.
Попри це, екіпаж до останнього намагався взяти ситуацію під контроль, відвести літак за межі міста та здійснити аварійну посадку.
Серйозною проблемою в подібних випадках є розташування аеропортів у густозаселених районах. Коли злітно-посадкові смуги пролягають над містом, це створює додаткову загрозу для мешканців.
Колись поряд із летовищами не дозволяли зводити житлові будівлі, але у третіх країнах, це правило часто ігнорується. Та навіть подібна ситуація спостерігається у київському аеропорту "Жуляни".
Коли літаки сідають або злітають, страшно уявити, бо можуть впасти на місто. На землі буде більше проблем, ніж у повітрі, – підкреслив Роман Світан.
Отже, найімовірнішою причиною авіакатастрофи в Індії стала технічна несправність.