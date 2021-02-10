Автомат тяги работал аномально, – предварительный доклад об авиакатастрофе в Индонезии
Следствие утверждает о неполадках в работе автомата тяги Boeing, который разбился в Индонезии. Правда, это еще не окончательные выводы. Кроме того, перед падением в самолете отказала система подачи топлива в один двигатель.
Источник:KNKT
Автомат тяги работал аномально. Это отметили в предыдущем докладе о ходе расследования авиакатастрофы.
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Проблемы были и раньше
При этом отметили, что проблемы в работе автомата возникли еще до катастрофы. Когда расшифровали данные бортового самописца рейса, обнаружили, что незадолго до катастрофы у самолета отказала система подачи топлива в один из двух двигателей.
Следователи и дальше будут исследовать эту проблему, а также системы предупреждения опасного сближения с землей. Кроме этого, проверят техническое обслуживание лайнера.
К слову, ранее следователи заявляли, что самолет мог разбиться при ударе о воду.
Авиакатастрофа в Индонезии: коротко
- Пассажирский самолет Boeing, который летел из Джакарты в Понтианак, разбился 9 января. Вскоре после взлета он исчез с радаров.
- На борту были 62 человека. К сожалению, никто не выжил. Среди них были и дети.
- Спасатели 10 января нашли "черные ящики" самолета.
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