Следствие утверждает о неполадках в работе автомата тяги Boeing, который разбился в Индонезии. Правда, это еще не окончательные выводы. Кроме того, перед падением в самолете отказала система подачи топлива в один двигатель.

Автомат тяги работал аномально. Это отметили в предыдущем докладе о ходе расследования авиакатастрофы.

К теме Почему произошла авиакатастрофа Boeing в Индонезии: СМИ назвали причину

Проблемы были и раньше

При этом отметили, что проблемы в работе автомата возникли еще до катастрофы. Когда расшифровали данные бортового самописца рейса, обнаружили, что незадолго до катастрофы у самолета отказала система подачи топлива в один из двух двигателей.

Следователи и дальше будут исследовать эту проблему, а также системы предупреждения опасного сближения с землей. Кроме этого, проверят техническое обслуживание лайнера.

К слову, ранее следователи заявляли, что самолет мог разбиться при ударе о воду.

Авиакатастрофа в Индонезии: коротко

Пассажирский самолет Boeing, который летел из Джакарты в Понтианак, разбился 9 января. Вскоре после взлета он исчез с радаров.

На борту были 62 человека. К сожалению, никто не выжил. Среди них были и дети.

Спасатели 10 января нашли "черные ящики" самолета.



Авиакатастрофа в Индонезии / Инфографика 24 канала