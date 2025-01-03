В Калифорнии самолет упал на здание: есть погибшие и раненые

В четверг, 2 января, небольшой самолет упал на мебельный склад в Южной Калифорнии. В результате авиакатастрофы два человека погибли, еще 19 получили ранения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News. Отмечается, что самолет упал буквально через несколько минут после взлета из ближайшего аэропорта.

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Небольшой самолет врезался в здание в США

По данным местной полиции, авария произошла в городе Фуллертон в Южной Калифорнии, неподалеку от муниципального аэропорта.

Правоохранители сообщили, что двое погибших, вероятно, находились внутри самолета во время катастрофы. Пострадавшие в это время работали внутри здания, их травмы варьируются от легких до очень тяжелых.

Одномоторный четырехместный самолет вылетел из аэропорта после 14:00 и поднялся на высоту 900 футов (274 метра – 24 Канал), прежде чем связаться с диспетчерской башней с просьбой о немедленном возвращении в аэропорт,

– рассказал Эллиот Симпсон, исследователь Национального совета по безопасности на транспорте.

Пилот получил разрешение на посадку, однако самолет развернулся на 180 градусов и упал около 14:15 по местному времени в квартале, где находятся складские и промышленные помещения.

Отмечается, что речь идет о самолете Van's Aircraft RV-10, который изготовлен в 2011 году. Авиакатастрофа также вызвала масштабный пожар и привела к значительным повреждениям части склада.