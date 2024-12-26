По данным СМИ, в правительстве Азербайджана подтвердили, что самолет Embraer 190, который упал в Казахстане, был сбит российской ракетой класса "земля – воздух". В разговоре с 24 Каналом руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, признает ли Россия свою вину в аварии пассажирского лайнера и как сбивание самолета может повлиять на российско-азербайджанские отношения.

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Испортятся ли отношения Москвы и Баку

Власти Казахстана, России и Азербайджана официально не подтвердили ни одну из версий авиакатастрофы. Впрочем, в СМИ уже появляются сообщения о том, что в Баку склоняются к тому, что самолет сбила российская ПВО.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ограничился выражением соболезнования. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет выдвигать гипотезы причин авиакатастрофы самолета Azerbaijan Arilines до окончания следствия.

Из последних сообщений, Азербайджан якобы ожидает официального признания Россией того, что самолет был подбит системой противовоздушной обороны. Я не думаю, что для Кремля это станет какой-то преградой, или они будут дорожить отношениями с Ильхамом Алиевым. Россияне могут признать свою вину, если для них это будет выгодно,

– сказал Клочок.

Впрочем, Кремль может легко оправдать себя, мол, что сбивали беспилотники, которые летели из Украины. По мнению руководителя Центра общественной аналитики "Вежа", такие отмазки проглотят даже в Азербайджане. Для Алиева это будет таким моментом сатисфакции, и на этом все завершится.

"Я лично не вижу большой перспективы того, что к примеру, Баку и Москва могут начать враждовать из-за этой авиакатастрофы. У них настолько много общих интересов, что люди, погибших в результате катастрофы, не станут высокой ценой. Они их просто забудут", – отметил Клочок.

Как россияне пытались скрыть свое преступление

Есть версия, что в Чечне знали, что подбили пассажирский самолет, поэтому его специально перенаправили в Казахстан через Каспийское море, надеясь, что борт упадет и все следы российского преступления удастся скрыть.

Кстати, очень интересная версия, что этот самолет пытались утопить в Каспийском море, тогда вообще бы никто ничего не узнал. Я не исключаю, что это могло быть,

– добавил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

К слову, азербайджанские правительственные источники сообщили журналистам, что поврежденному самолету не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, несмотря на запросы пилотов об аварийной посадке. Пилотам приказали лететь через Каспийское море в Актау в Казахстане. В то же время на всей траектории полета над морем были заглушены системы GPS-навигации самолета.

На борту самолета находились 69 человек, среди которых 5 членов экипажа, которые являются гражданами Азербайджана. В результате авиакатастрофы 38 человек погибли.