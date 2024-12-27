Авиакатастрофа Embraer-190, упавшего в Казахстане, напоминает сбитый MH17, – The Telegraph

Смертельную катастрофу самолета Azerbaijan Airlines, произошедшую 25 декабря в Казахстане, сравнивают со сбитием рейса MH17 над Украиной в 2014 году. Осколочные повреждения на фюзеляже азербайджанского воздушного судна похожи на те, что остались на корпусе малазийского самолета.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph. Эксперты предполагают, что один и тот же тип российской ракеты "земля – воздух" мог быть использован в обоих случаях с разницей в десять лет.

Читайте также Почти 40 погибших, самолет мог сбить ЗРК россиян: главное об авиакатастрофе в Казахстане 25 декабря

В чем сходство двух авиакатастроф

Французский авиационный эксперт заявил, что катастрофа в Казахстане "напоминала" крушение самолета Малайзийских авиалиний, который десять лет назад сбили на востоком Украины, что привело к гибели 298 человек.

Самолет Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines направлялся из Баку в Грозный, когда он отклонился с маршрута и разбился при попытке приземлиться в Актау. В результате аварии погибли 38 человек, 29 выжили.

На видео момента аварии можно увидеть, как самолет резко снижался, а затем врезался в землю и взорвался. На других кадрах видно, как часть фюзеляжа оторвалась от крыльев, а корпус самолета был поврежден осколками. Азербайджанское издание AnewsZ также писало о том, что причиной авиакатастрофы стала ракета класса "земля – воздух", выпущенная российской системой ПВО "Панцирь-С" над Грозным.

Если информация подтвердится, это будет второй коммерческий самолет, сбитый Россией или поддерживаемыми Россией силами за последнее десятилетие,

– отметили в The Telegraph.

Правительственные источники сообщили местным СМИ, что поврежденному самолету не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, несмотря на запросы пилотов, и ему было приказано лететь через Каспийское море в направлении Актау.

Отмечается, что в день катастрофы российские системы ПВО активно применялись для защиты от беспилотников. По словам Мэтью Бори из Osprey Flight Solutions, обе авиакатастрофы – и МН17, и Embraer-190 – могли стать результатом ошибочной идентификации.

Сообщается, что MH17 был ошибочно идентифицирован как украинский военно-транспортный самолет, а AZAL-8243 был ошибочно идентифицирован как украинский беспилотник военного класса,

– сказал он журналистам.

К слову, ранее "Азербайджанские авиалинии" назвали причину падения самолета в Казахстане. Предварительные результаты расследования показали, что самолет подвергся внешнему физическому и техническому воздействию.