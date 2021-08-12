8 спасли, еще 8 ищут: появился список пассажиров и экипажа крушения Ми-8 на Камчатке

Ночью в России на Камчатке упал вертолет Ми-8 с 16 людьми на борту. Половину из списков пассажиров и экипажа удалось спасти.

На поиски людей, находившихся на борту, отправили 45 спасателей и 8 единиц техники. Между тем в сети появились списки пассажиров и экипажа.

Напомним В России упал вертолет с туристами: 8 человек погибли, но есть и спасенные

Список людей, находившихся на борту Ми-8, который упал

В вертолете, который упал на Камчатке, находились 16 человек: три члена экипажа и 13 туристов. Среди них был один ребенок.

Экипаж

Сорокин Николай – командир воздушного судна;

Медведев Яков – штурман, спасен;

Мадиев Марат – механик, спасен;

Пассажиры:

Пономарева Анастасия – спасена;

Стрелкин Виктор – спасен;

Маляков Михаил – спасен;

Кованцев Георгий – спасен;

Корженевский Николай – спасен;

Антипина Елена – спасена;

Кулаков Евгений;

Кремнева Ольга;

Маляков Даниил;

Мозолева Ирина;

Скварников Кирилл;

Чернова Эльвира;

Харитонова Елена.

Из списков, обнародованных в сети, следует, что спасти не удалось 7 пассажиров и командира судна Николая Сорокина.

Отметим, что по информации СМИ, самолет упал в Курильское озеро. Шансов найти живыми тех, кто пока пропал без вести, практически нет.

Спасателям удалось найти некоторые вещи пассажиров, которые были на поверхности воды.



Вещи пассажиров Ми-8, которые нашли на озере

Вертолет лежит на глубине озера

Дело в том, что вертолет Ми-8 упал в глубокое озеро, покрытое туманом. Обломки вертолета, как сообщают источники, лежат на глубине 125 метров. Как видно из отснятых спасателями кадров, над водой стоит густой туман.

Поисковую операцию осуществляют в условиях плохой видимости. Скорее всего, вертолет упал именно по этой причине.

Как спасли половину людей на борту

Вертолет упал в озеро на территории Кроноцкого заповедника. Сотрудники через несколько минут после аварии оказались на месте падения – его определили по волнам.

Мы услышали шум вертолета, но не видели его. Судя по звуку, он пролетел над озером и начал поворачивать в сторону границы. Затем раздался громкий всплеск – вертолет ударился о воду,

– рассказал инспектор Кроноцкого заповедника Евгений Денгес.

Поэтому на воду спустили два катера и спасли тех людей, которые были на поверхности воды. Их подняли на борт и отвезли на границу. У двух были серьезные ранения. После работники заповедника объехали несколько раз озеро, но никого живого больше не нашли.

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