На Аляске пилот и две дочери спаслись после 12 часов на крыле самолета в ледяном озере

Пилот и двое его маленьких дочерей чудом выжили после авиакатастрофы на Аляске. Они провели 12 часов на крыле самолета, частично затопленного в ледяном озере.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Breaking Aviation News и Associated Press.

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Что известно об авиакатастрофе на Аляске

Пилот вместе с двумя маленькими дочерьми смог выжить, проведя около 12 часов на крыле самолета, что после аварии частично погрузился в ледяное озеро на Аляске. Их заметил другой пилот, который пролетал мимо.

Терри Годес рассказал, что вечером в воскресенье наткнулся в Facebook на сообщение с просьбой помочь в поиске пропавшего самолета. На следующее утро он вместе с группой пилотов отправился обследовать пересеченную местность. Годес направился к озеру Тустумена у подножия ледника.

Мне немного разбило сердце, но когда я подошел ближе, и опустился вниз, я увидел, что на крыле было три человека,

– рассказал он.

Пилот и две дочери полсуток пробыли на крыле такая в ледяном озере / Фото Breaking Aviation News

По словам Годеса, это было похоже на чудо, ведь самолет не затонул, а люди, выжившие, сумели удержаться на его крыле. Особенно поражает то, что они выдержали холодную ночь с температурами ниже нуля по Цельсию.

"Они были живы, насторожены и двигались", – отметил Годес, добавив, что они поприветствовали его.

Национальная гвардия Аляски оперативно прибыла на место аварии и спасла людей, пострадавших в аварии.

По словам подполковника Брэндона Холбрука, командира 207-го авиационного полка, девушки были на удивление сухими, тогда как мужчина, вероятно, некоторое время находился в воде. Однако ему неизвестно, насколько сильно он был переохлажден.