В Мексике на глазах гостей гендерной вечеринки разбился самолет: реакция людей удивила
Источник:The Daily Mail
В Мексике самолет сломал крыло и едва не свалился на людей во время гендерной вечеринки. Гости, вероятно, далеко не сразу поняли, что стали свидетелями ужасающей авиакатастрофы.
Инцидент произошел в штате Синалоа, расположенном на юго-западе Мексики. Там в городе Сан-Педро супруги праздновали беременность.
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Почему самолет так низко летел
Будущие папа и мама пригласили родственников и друзей на вечеринку, когда узнали пол своего ребенка. Во время праздника над головами гостей пролетал небольшой самолет. Пилот выпустил из фюзеляжа розовый дым, тем самым намекая всем присутствующим, что у супругов родится дочь. Очевидно, этого лётчика наняли для праздника.
Когда муж и жена целовались у воздушных шаров и большой таблички с надписью "Ох, малышка", произошла авиакатастрофа. В Piper PA-25-235 Pawnee сломалось и сложилось левое крыло. После этого самолет закрутило и он упал неподалеку. Пилот летел очень низко над зданиями, пальмами и людьми.
Что произошло с пилотом
За штурвалом находился 32-летний Луис Анхель. После жестокой аварии он был еще жив. Летчика срочно госпитализировали. Однако, к сожалению, он скончался в госпитале.Обратите внимание ! Гендерная вечеринка (gender reveal party) – это праздничное семейное мероприятие. На нем будущие родители рассекречивают для гостей пол своего ребенка.
Как отреагировали гости
Соцсетями распространяется видео с места событий, которое очень быстро стало вирусным. Один из гостей снял падение самолета. На кадрах можно увидеть и услышать, что гости не сразу поняли, что они в действительности увидели.
На территории частного дома люди отмечали беременность. Когда самолет распылил розовый дым, все радостно кричали. Некоторые из гостей запускали конфетти. Оператор в деталях снял, как у самолета ломается крыло и он начинает падать. Однако на видео можно увидеть, что после этого очевидец остался на месте и "переключился" на супругов, продолжив снимать вечеринку. Судя по реакции других людей, они поначалу не осознали, что произошло. Ведь эти гости продолжили громко радоваться и праздновать.
Падение самолета в Мексике: видео из соцсетей
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