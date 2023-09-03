Інцидент стався у штаті Сіналоа, що розташований на південному заході Мексики. Там у місті Сан-Педро подружжя святкувало вагітність.

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Чому літак так низько летів

Майбутні тато й мама запросили родичів та друзів на вечірку, коли дізналися стать своєї дитини. Під час свята над головами гостей пролітав невеликий літак. Пілот випустив з фюзеляжу рожевий дим, тим самим натякаючи всім присутнім, що у подружжя народиться донька. Вочевидь, цього льотчика найняли для свята.

Коли чоловік та дружина цілувалися біля повітряних кульок та великої таблички з написом "Ох, крихітко", сталася авіакатастрофа. У Piper PA-25-235 Pawnee зламалося та склалося ліве крило. Після цього літак закрутило і він впав неподалік. Пілот летів дуже низько над будівлями, пальмами та людьми.

Що сталося з пілотом

За штурвалом перебував 32-річний Луїс Анхель. Після жорсткої аварії він був ще живий. Льотчика терміново ушпиталили. Однак, на жаль, він помер у госпіталі.

Зверніть увагу! Гендерна вечірка (gender reveal party) – це святковий сімейний захід. На ньому майбутні батьки розсекречують для гостей стать своєї дитини.

Як відреагували гості

Соцмережами шириться відео з місця подій, яке дуже швидко стало вірусним. Один з гостей зафільмував падіння літака. На кадрах можна побачити та почути, що гості не одразу зрозуміли, що вони насправді побачили.

На території приватного будинку люди святкували вагітність. Коли літак розпорошив рожевий дим, всі радісно кричали. Деякі з гостей запускали конфетті. Оператор в деталях зафільмував, як у літака ламається крило і він починає падати. Однак на відео можна побачити, що після цього цей очевидець залишився на місці та "перемкнувся" на подружжя, продовживши знімати вечірку. Судячи з реакції інших людей, вони спочатку не усвідомили, що сталося. Адже ці гості продовжили голосно радіти та святкувати.

Падіння літака у Мексиці: відео з соцмереж



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