Авіатроща сталася під час навчань на Північній Території Австралії, повідомило Міністерство оборони. За даними ЗМІ, даних про загиблих немає.

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Що відомо про падіння гелікоптера

У Sky News Australia повідомили що гелікоптер V-22 Osprey з приблизно 20 морськими піхотинцями США на борту розбився біля узбережжя Дарвіна.

Австралійська телерадіомовна корпорація ABC зазначила, що кількох військовослужбовців було врятовано під час авіакатастрофи на островах Тіві, на північ від Дарвіна, і що повідомлень про загиблих немає. Поліція Північної Території реагувала на повідомлення про аварію.

Початкові повідомлення свідчать про те, що в інциденті беруть участь військовослужбовці США і що члени Сил оборони Австралії не були залучені,

— йдеться в заяві міністерства, надісланій ЗМІ електронною поштою.

Також уточнили, що авіатроща сталася на острові Мелвілл на північ від Дарвіна під час навчань Predator's Run 2023.

Згодом ЗМІ повідомили, що американських військовослужбовців, які перебували на борту, вдалося врятувати. Трьох постраждалих ушпиталили, один з них у критичному стані.

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