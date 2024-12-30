Путин в сложной ситуации: к чему может прибегнуть Алиев за сбитый самолет над Чечней

Утром 25 декабря в районе города Актау в Казахстане упал азербайджанский самолет Embraer 190, который сбили россияне. Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует от России признать вину, наказать виновных и выплатить компенсацию. Владимир Путин оказался в сложной ситуации.

Задача кремлевского диктатора – не признавать ничего публично, однако Алиев не простит Кремлю эту авиакатастрофу и может отомстить. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Путин не хочет публичного расследования

Игорь Яковенко отметил, что виноват в авиакатастрофе Рамзан Кадыров. Чеченский террорист очень важен для Путина, поэтому он не станет его выдавать и будет прикрывать его до последнего.

В этом случае Путин попал в очень тяжелую ситуацию. Потому что он нарвался не на демократического правителя, а на диктатора. Причем на диктатора восточного типа, который не склонен прощать. Он ориентирован на месть, личное отношение,

– сказал он.

Азербайджанский лидер очень обижен тем, что произошло. Россия не просто сбила азербайджанский самолет, убила азербайджанцев. Там очень много преступлений. Дело в том, что многочисленные родственники Кадырова, которых он назначает на высокие должности, абсолютно не пригодны для выполнения этих обязанностей.

"Путин очень хочет решить эту проблему между ним и Алиевым кулуарными разговорами. Он пытается заговорить эту проблему. Его задача – не сделать это публичное признание вины. Публичное наказание виновных он пытается сделать непубличным", – предположил оппозиционер.

Очевидно, в России найдут какого-то человека, которого выставят виновником катастрофы. Вряд ли Путин пойдет на настоящее расследование и разоблачение виновных. Максимум, что может сделать Кремль – выплатить Азербайджану компенсацию. Однако Алиев все равно будет стоять на выполнении Россией своих требований.

Напомним, Ильхам Алиев заявил, что в первые дни после катастрофы в Азербайджане "не слышали от России ничего, кроме бессмысленных версий". Известно, что Путин звонил Алиеву и обсудил с ним падение самолета компании AZAL. Кремлевский диктатор извинился, что "инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве России". Однако прямо не признал, что именно российские силы ПВО сбили самолет. В воскресенье, 29 декабря, Путин и Алиев во второй раз провели телефонный разговор.