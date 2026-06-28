Инцидент произошел 28 июня около 06:00 по местному времени. Подробнее об этом сообщил Reuters.

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Подробности авиакатастрофы на Ближнем Востоке

Авария с вертолетом произошла недалеко от Ормузского пролива, а именно в районе Рас-Тануры у восточных берегов Саудовской Аравии. Воздушное судно принадлежало саудовскому нефтяному гиганту.

Предварительно известно, что в результате аварии погибли все 14 человек, находившиеся на борту вертолета. При этом причины авиакатастрофы пока неизвестны.

Соответствующие органы начали полное расследование, чтобы установить причину аварии,

– добавило государственное информационное агентство.

Отмечается, что за два дня до трагедии компания возобновила погрузку сырой нефти на терминале Рас-Танура после почти четырёхмесячной остановки. Компания пока публично не комментировала аварию.

Последние авиакатастрофы

В тот же день смертельная авиакатастрофа произошла во Франции. В городе Томблен разбился небольшой самолет, который использовался для прыжков с парашютом. В результате падения погибли пилот и десять пассажиров.

Накануне ночью Воздушные силы ВСУ потеряли истребитель МиГ-29. Авария произошла во время выполнения боевого задания в Полтавской области. К счастью, пилот катапультировался и связался со спасателями.