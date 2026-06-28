Інцидент стався 28 червня близько 06:00 за місцевим часом. Детальніше про це повідомив Reuters.

Дивіться також Україна втратила винищувач МіГ-29 під час бойового завдання: пілот успішно катапультувався

Деталі авіакатастрофи на Близькому Сході

Аварія із гелікоптером сталась неподалік Ормузької протоки, а саме в районі Рас-Танури біля східних берегів Саудівської Аравії. Повітряно судно належало саудівському нафтовому гіганту.

Попередньо відомо, що внаслідок аварії загинули усі 14 людей, які перебували на борту гелікоптера. Водночас причини авіакатастрофи поки невідомі.

Відповідні органи розпочали повне розслідування, щоб встановити причину аварії,

– додало державне інформагентство.

Зазначається, що за два дні до трагедії компанія відновила завантаження сирої нафти на терміналі Рас-Танура після майже чотирьох місяців зупинки. Компанія наразі публічно не коментувала аварію.

Останні авіакатастрофи

Цього ж дня смертельна авіакатастрофа сталась у Франції. У місті Томблен розбився невеликий літак, який використовували для стрибків з парашута. Унаслідок падіння загинули пілот та десять пасажирів.

Напередодні вночі Повітряні сили ЗСУ втратили винищувач МіГ-29. Аварія сталась під час виконання бойового завдання на Полтавщині. На щастя, пілот катапультувався та зв'язався з рятувальниками.