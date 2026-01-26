В США разбился бизнес-самолет с 8 людьми на борту
- В штате Мэн разбился бизнес-самолет Bombardier Challenger 600 с 8 людьми на борту во время взлета из международного аэропорта Бангор.
- Расследованием авиакатастрофы займутся Федеральное управление гражданской авиации и Национальный комитет по безопасности на транспорте.
В воскресенье, 25 января, в американском штате Мэн, разбился бизнес-самолет. На борту находились 8 человек.
Об авиакатастрофе сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA).
Какие детали авиакатастрофы в США 25 января?
В управлении сообщили, что самолет Bombardier Challenger 600 разбился во время взлета из международного аэропорта Бангор в штате Мэн около 19:45 по местному времени в воскресенье, 25 января.
На борту бизнес-джета повышенной комфортности находилось восемь человек. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальный комитет по безопасности на транспорте (NTSB) проведут расследование. В FAA отметили, что информация является предварительной и может быть изменена со временем.
В комментарии CNN аэропорт заявил, что закрывается. Другой информированный источник сказал, что степень травм всех восьми человек еще не известна.
Что известно о снежном шторме в США?
Напомним, что зимний шторм охватил восточную часть Соединенных Штатов – от долины реки Огайо и среднего Юга до Новой Англии. Он принес сильные снегопады, мокрый снег, ледяной дождь и сопровождается резким арктическим холодом на большей части страны к востоку от Скалистых гор.
Сильнее всего шторм ударил по авиаперевозкам. По данным сервиса FlightAware: авиакомпании отменили более 11 000 рейсов в США только за воскресенье. Аэропорт имени Рональда Рейгана в Вирджинии фактически прекратил работу. В Нью-Йорке, Филадельфии и Шарлотте было отменено не менее 80% рейсов.