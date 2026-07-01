Об этом сообщает "Суспильне".

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Что рассказали присутствующие?

Отдать дань уважения погибшему пришли родные, друзья и коллеги с авиастроительного завода "Антонов". Они говорили, что Богдан Загорулько был одним из лучших летчиков-испытателей.

Помимо испытаний новых самолетов, он обучал иностранных пилотов. В 2021 году на Ан-225 "Мрия" он участвовал в параде, посвященном 30-летию Дня Независимости Украины. Его друг, военный летчик, рассказал, что на такие полеты берут только самых лучших и опытных.



Богдан Загорулько (справа) с коллегой / Фото "Суспильного"

Более 10 лет Богдан Загорулько провел в небе. С 2004 года работал летчиком-испытателем на Киевском авиационном заводе, который в 2010 году вошел в состав АО "Антонов". За свою жизнь летал на:

Ан-32;

Ан-32П;

Ан-22;

Ан-124-100;

Ан-28;

Ан-132D;

Ан-225;

Ан-158;

Ан-178.

Кто такой летчик-испытатель?

По словам коллеги, Виктора Гончарова, летчик-испытатель – это специалист высочайшего класса. Богдану доверяли самые сложные и ответственные задачи – поднимать в воздух новые самолеты.

Чтобы стать летчиком-испытателем, необходимо иметь высшую квалификацию по военной или гражданской категории авиации и окончить специализированное учебное заведение. Такой специалист работает с момента создания самолета в тесном сотрудничестве с командой. Он консультирует по вопросам обстановки кабины, оборудования и другим вопросам. Один из присутствующих пилотов объяснил, что летный экипаж – это соавторы создания самолета.

Когда мы готовились к полету на самолете Ан-132, он еще только строился, и поднять в воздух первый самолет – это мечта каждого летчика-испытателя. И к этому самолету мы готовились, нас там, наверное, семеро. Когда встал вопрос, кто же будет на первом взлете, то однозначно решили, что это будет Богдан. Это показатель, правда,

– рассказал коллега Богдана.

25 февраля 2022 года он пошел в военкомат, но там не было вакансий для летчиков. Впоследствии Богдан добился того, чтобы его перевели в 7-ю бригаду тактической авиации.

Что известно о трагедии в Хмельницкой области?

Вечером 16 июня в Хмельницкой области прогремел мощный взрыв. В Военно-воздушных силах подтвердили авиакатастрофу фронтового бомбардировщика Су-24М. Экипаж воздушного судна погиб.

Вторым пилотом был старший лейтенант Богдан Бабенко. Ему было всего 23 года. Богдан с детства мечтал стать пилотом.