Про це повідомляє Суспільне.

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Що розповіли присутні?

Віддати шану загиблому прийшли рідні, друзі та колеги з авіабудівельного заводу "Антонов". Вони казали, що Богдан Загорулько був одним з найкращих льотчиків-випробувачів.

Окрім того, щоб випробовувати нові літаки, він навчав іноземних пілотів. У 2021 році на Ан-225 "Мрія", брав участь у параді до 30-річчя Дня Незалежності України. Його друг, військовий льотчик, розповів, що на такі польоти беруть лише найкращих і найдосвідченіших.



Богдан Загорулько (праворуч) з колегою / Фото Суспільного

Понад 10 років Богдан Загорулько провів у небі. З 2004 року працював льотчиком-випробувачем на Київському авіаційному заводі, який у 2010 році увійшов до складу АТ "Антонов". За своє життя літав на:

Ан-32;

Ан-32П;

Ан-22;

Ан-124-100;

Ан-28;

Ан-132D;

Ан-225;

Ан-158;

Ан-178.

Хто такий льотчик-випробовувач?

За словами колеги, Віктора Гончарова, льотчик-випробувач – це спеціаліст найвищого класу. Богдану довіряли найскладніше та найвідповідальніше завдання – підіймати у повітря нові літати.

Для того, щоб стати льотчиком-випробувачем, необхідно мати вищу кваліфікацію по військовій чи цивільній категорії авіації та закінчити спеціалізований навчальний заклад. Такий спеціаліст працює з моменту створення машини з тісною командою. Він консультує щодо обліку кабіни, обладнання та інших питань. Один з присутніх пілотів пояснив, що льотний екіпаж – це співавтори створення літака.

Коли готувалися на літак Ан-132, він ще тільки будувався, це мрія кожного льотчика-випробувача — це підняти перший літак. І на цей літак готувалися, там нас чоловік сім, мабуть. Коли стало питання, хто ж буде на першому підйомі, то однозначно вирішили, що це буде Богдан. Це показник, правда,

– розповів колега Богдана.

25 лютого 2022 року він пішов у військкомат, але там не було льотних вакансій. Згодом Богдан добився того, щоб його перевели до 7-ї бригади тактичної авіації.

Що відомо про трагедію на Хмельниччині?

Ввечері 16 червня в Хмельницькій області прогримів потужний вибух. У Повітряних силах підтвердили авіакатастрофу фронтового бомбардувальника Су-24М. Екіпаж повітряного судна загинув.

Другим пілотом був старший лейтенант Богдан Бабенко. Йому було всього 23 роки. Богдан з дитинства хотів бути пілотом.