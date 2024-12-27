Авиаэксперт объяснил, как ПВО в Грозном могла подбить гражданский самолет

Утром 25 декабря недалеко от города Актау в Казахстане потерпел катастрофу пассажирский самолет Embraer 190, который направлялся в Грозный. Есть предположение, что самолет мог быть сбит российской системой ПВО. В то же время остается неизвестным, осознавали ли операторы, что наносят удар по гражданскому судну.

Авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире 24 Канала сообщил, что Россия ранее заявляла об атаке беспилотников на Грозный именно 25 декабря. В связи с этим российские военные могли случайно поразить пассажирский самолет.

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По какому принципу работают современные ЗРК

"Большинство современных зенитно-ракетных комплексов способны работать в автоматическом режиме. В таком случае система самостоятельно фиксирует цель, запускает ракету и осуществляет наведение без прямого участия оператора", – отметил Валерий Романенко.

Романенко также предположил, что могла быть использована ракета ТКБ 1055, которая функционирует по принципу радиокомандного наведения.

Какие последствия падения самолета

Однако из-за ограниченной информации об этой модели пока сложно делать окончательные выводы.

Если система была переведена в автоматический режим, все могло произойти без участия человека,

– добавил Романенко.

Напомним, что самолет Embraer 190 принадлежал авиакомпании Azerbaijan Airlines и выполнял рейс из Баку в Грозный. На борту находились 67 человек: 62 пассажира и 5 членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 выжили, среди них двое детей. Среди погибших – граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана.