Авіаційний експерт Валерій Романенко в ефірі 24 Каналу повідомив, що Росія раніше заявляла про атаку безпілотників на Грозний саме 25 грудня. У зв’язку з цим російські військові могли випадково уразити пасажирський літак.

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За яким принципом працюють сучасні ЗРК

"Більшість сучасних зенітно-ракетних комплексів здатні працювати в автоматичному режимі. У такому випадку система самостійно фіксує ціль, запускає ракету і здійснює наведення без прямої участі оператора", – зазначив Валерій Романенко.

Романенко також припустив, що могла бути використана ракета ТКБ 1055, яка функціонує за принципом радіокомандного наведення.

Які наслідки падіння літака

Однак через обмежену інформацію про цю модель наразі складно робити остаточні висновки.

Якщо система була переведена в автоматичний режим, усе могло статися без участі людини,

– додав Романенко.

Нагадаємо, що літак Embraer 190 належав авіакомпанії Azerbaijan Airlines і виконував рейс із Баку до Грозного. На борту перебували 67 осіб: 62 пасажири та 5 членів екіпажу. Внаслідок катастрофи загинули 38 людей, 29 вижили, серед них двоє дітей. Серед загиблих – громадяни Азербайджану, Росії, Казахстану та Киргизстану.