Паника у детей была очень сильна, – жители Броваров, оказавшихся недалеко от катастрофы

Очевидцы авиакатастрофы в Броварах рассказали, как спасали детей из детского сада. Они были очень напуганы.

Ребята оказались недалеко от детского сада. Рассказали, что некоторых детей вытаскивали из окна здания.

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У детей была паника

После падения вертолета, ребята пришли помочь взрослым. Они вытаскивали детей из детсада, оказывали первую помощь и оттягивали машины, мешавшие проезду спецтехники.

Паника у детей была очень сильной. Дали конфет, успокоили их, записали имена, затем передали воспитателям и родителям,

– рассказали юноши.

Что рассказывают очевидцы: смотрите видео

Авиакатастрофа в Броварах: что известно