Я много знаю, – министр МВД о расследовании причин авиакатастрофы в Броварах
Глава Министерства внутренних дел рассказал, что он "много знает" по поводу вероятных версий авиакатастрофы в Броварах. Именно тогда погибло руководство МВД, включая министра Монастырского, его заместителя Енина, госсекретаря Лубковича и других.
Игорь Клименко объяснил в интервью "Радио Свобода", что он "хотел бы, чтобы результаты этого расследования были озвучены". Кстати, известно, что "черный ящик" уже расшифровали, пишет 24 Канал.
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Почему так долго расследуют гибель руководства МВД
Глава МВД рассказал, что полиция и Министерство внутренних дел собрали весь материал и передали его органам досудебного расследования, занимающимся следствием.
Поэтому я надеюсь, что и ГБР, и СБУ, и Офис генпрокурора, когда уже закончат все экспертизы, а их там несколько десятков, смогут...
– сказал Клименко.
На тезис, что расследование длится долго, чиновник ответил: "Это не ко мне вопрос". Он также объяснил, что хотел бы, чтобы результаты этого расследования были озвучены.
"Как только соответствующие правоохранительные органы и офис генпрокурора будут готовы это сделать, я думаю, они это сделают", – пояснил министр.
Что сказал Клименко о предполагаемой причине авиакатастрофы
Игорь Клименко ответил на вопрос, к какой из версий причин трагедии больше склоняется. Ведь раньше говорили о вине пилота, неисправности техники или диверсии.
Я многое знаю. Я не хотел бы сейчас об этом говорить лично. Но я, поверьте, после того, как будут озвучены результаты расследования по этой катастрофе, я вам очень многое смогу рассказать, что сделало МВД, чтобы таких трагедий больше не произошло,
– заявил Игорь Клименко.
На уточняющий вопрос, неисправность ли это, глава МВД ответил: "Я сказал то, что я сказал".
Гибель руководства МВД в Броварах
- 18 января 2023 года руководство МВД летело в одну из горячих точек. Вертолет ГСЧС, в котором они летели, упал в Броварах. Все находившиеся на борту погибли.
- Впоследствии в полиции рассказали, что погибли 10 человек – трое членов экипажа и семь человек из руководства МВД. В частности, погибли министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, заместитель руководителя патронатной службы Татьяна Шутяк, двое охранников министра – Михаил Павлушко и Андрей Маринченко, фотограф Николай Анацкий.
- Членами экипажа были Александр Василенко, Константин Коваленко и Иван Касьянов.
- Глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, комментируя вероятные версии авиакатастрофы, заявил, что приоритетными все же являются версии ошибки пилота и технической неисправности вертолета. Хотя и не исключают версию диверсии.