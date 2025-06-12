Что известно о Boeing 787-8 Dreamliner, который, предположительно, разбился в Индии
- Самолет Air India 171, вероятно Boeing 787-8 Dreamliner, разбился неподалеку Ахмедабада, Индия, с более 240 пассажирами на борту.
- Boeing 787-8 Dreamliner известен своей топливной эффективностью, комфортом для пассажиров и инновационным дизайном, используется многими авиакомпаниями.
Пассажирский самолет с рейсом Air India 171 разбился недалеко от аэропорта города Ахмедабад в Индии. Вероятно, это был Boeing 787-8 Dreamliner.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на News18.
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Что известно о самолете, который разбился в Индии
В четверг, 12 июня, индийские СМИ сообщили о авиакатастрофе. Известно, что на борту самолета были более 240 пассажиров.
Самолет, который потерпел катастрофу, был Boeing 787-8 Dreamliner – двухмоторный среднемагистральный широкофюзеляжный авиалайнер. Первый полет этой модели состоялся в 2009 году, а известна она своей топливной эффективностью, комфортом для пассажиров и инновационным дизайном, в частности большими окнами с электронным затемнением.
Около половины основной конструкции самолета изготовлено из полимера, армированного углеродным волокном, что делает самолет легче и более топливоэффективным.
Он рассчитан на около 242 пассажиров в двухклассной компоновке и поддерживает пониженное давление в салоне, эквивалентное высоте 6 000 футов, более высокий уровень влажности и улучшенное качество воздуха, что уменьшает усталость и дискомфорт.
Также самолет оснащен самыми большими окнами среди коммерческих реактивных самолетов, каждое из которых имеет электронное регулирование затемнения для улучшения обзора и уменьшения бликов.
Среди популярных компаний, которые используют этот самолет:
- American Airlines, British Airways,
- Japan Airlines,
- Qatar Airways,
- Air India,
- United Airlines,
- Ethiopian Airlines.
Самолет, который разбился в Индии, упал на крышу дома. Вероятно, это больница. На месте происшествия сейчас находится много очевидцев и видно, что часть воздушного судна свисает со здания.