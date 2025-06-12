Про це пише 24 Канал із посиланням на News18.

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Що відомо про літак, який розбився в Індії

У четвер, 12 червня, індійські ЗМІ повідомили про авіакатастрофу. Відомо, що на борту літака були понад 240 пасажирів.

Літак, який зазнав катастрофи, був Boeing 787-8 Dreamliner – двомоторний середньомагістральний широкофюзеляжний авіалайнер. Перший політ цієї моделі відбувся у 2009 році, а відома вона своєю паливною ефективністю, комфортом для пасажирів і інноваційним дизайном, зокрема великими вікнами з електронним затемненням.

Близько половини основної конструкції літака виготовлено з полімеру, армованого вуглецевим волокном, що робить літак легшим і більш паливоефективним.

Він розрахований на близько 242 пасажирів у двокласному компонуванні та підтримує знижений тиск у салоні, еквівалентний висоті 6 000 футів, вищий рівень вологості та покращену якість повітря, що зменшує втому та дискомфорт.

Також літак оснащений найбільшими вікнами серед комерційних реактивних літаків, кожне з яких має електронне регулювання затемнення для покращення огляду та зменшення відблисків.

Серед популярних компаній, які використовують цей літак:

American Airlines, British Airways,

Japan Airlines,

Qatar Airways,

Air India,

United Airlines,

Ethiopian Airlines.

Літак, який розбився в Індії, впав на дах будинку. Ймовірно, це лікарня. На місці події наразі перебуває багато очевидців та видно, що частина повітряного судна звисає з будівлі.