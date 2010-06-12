Укр Рус
24 Канал Новости мира Жуткая авиакатастрофа в Индии с более чем 240 людьми на борту: все, что известно о трагедии
12 июня, 12:54
10

Жуткая авиакатастрофа в Индии с более чем 240 людьми на борту: все, что известно о трагедии

Ирина Марцияш

В Индии в четверг, 12 июня, произошла авиакатастрофа. Там разбился самолет с более 240 людьми на борту.

Трагедия случилась вблизи аэропорта города Ахмедабад. Все, что известно об авиакатастрофе в Индии 12 июня, читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также В Индии разбился самолет: на борту было более 240 пассажиров

Все, что известно об авиакатастрофе в Индии

 

13:35, 12 июня

Сейчас подтверждена гибель по меньшей мере 133 человек. На борту самолета было около 242 человек, в том числе 10 членов экипажа.

13:29, 12 июня

Кто был на борту самолета, разбившегося в Индии

На борту самолета Boeing Dreamliner, разбившегося в Индии, были граждане 4 стран. Это 169 индийцев, 53 британца, 7 португальцев и 1 канадец. Учтено в частности членов экипажа. Эти данные предоставила официально компания Air India.

Всех раненых немедленно везут в ближайшие больницы.

12:48, 12 июня

Известно, что рейс AI 171, Boeing Dreamliner направлялся в Лондон. СМИ сообщают, что это крупнейшая авиакатастрофа в Индии со времен катастрофы Air India Express в Мангалуре, которая произошла в 2010 году.
 

12:46, 12 июня

Самолет в Индии разбился прямо на крыше здания, предварительно – это больница

СМИ пишут, что по предварительным сообщениям, самолет Air India упал на крышу здания, вероятно, больницы.

12:44, 12 июня

Уже подтвердили гибель по меньшей мере 30 человек.

12:34, 12 июня

Пилоты разбившегося самолета,, подали сигнал бедствия диспетчерской службе вскоре после взлета, сообщают СМИ.

12:31, 12 июня

Момент катастрофы

На кадрах, которые опубликовали в сети, можно увидеть, как пассажирский самолет сначала пытается приземлиться. Впоследствии после падения на месте образовалось огненное облако с дымом.

12:29, 12 июня

В Индии разбился самолет

Рейс был идентифицирован как Air India 171, который, по данным онлайн-трекеров рейсов, вылетел в 13:10 по местному времени из Международного аэропорта имени Сардар Валлаббхай Пателя в Ахмедабаде.

По предварительным сообщениям, самолет разбился вскоре после взлета.

Сначала были сообщения, что на борту могли находиться 130 человек, а впоследствии местные СМИ обнародовали цифру в пределах 240 – 290 человек.

Произошла авиакатастрофа на западе страны недалеко от аэропорта города Ахмедабад. Самолет упал прямо на жилой район рядом с аэропортом.