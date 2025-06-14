Британская студентка должна была стать 243 пассажиркой самолета, разбившегося в Индии, но опоздала

28-летняя студентка из Великобритании Бхуми Чаухан спаслась благодаря опозданию. Девушка не успела на рейс Air India AI171 из Ахмедабада в Лондон всего на десять минут – этот самолет разбился.

Она учится на факультете бизнес-администрирования и живет в Бристоле со своим мужем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Британская студентка опоздала на самолет, разбившийся в Индии

Чаухан была в отпуске с мужем на западе Индии. Она попала в пробки по дороге в аэропорт. Несмотря на то, что зарегистрировалась онлайн и имела электронный билет с местом 36G, она прибыла на посадку на десять минут позже. Персонал авиакомпании отказал ей в доступе на борт.

Мы очень разозлились на нашего водителя и покинули аэропорт в отчаянии. Мы остановились попить чаю и уже перед отъездом говорили с туроператором о том, как вернуть деньги за билет. И тут мне позвонили – самолет разбился, – рассказала студентка.

То, что она не попала на тот рейс, девушка называет "настоящим чудом" и признается, что до сих пор не верит в то, что произошло. Если бы не пробки – она была бы среди пассажиров.

Напомним, в Индии разбился самолет вблизи аэропорта города Ахмедабад. На борту было 242 пассажира. Из них выжил только 1.