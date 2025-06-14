Вона навчається на факультеті бізнес-адміністрування і мешкає в Бристолі зі своїм чоловіком. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Британська студентка запізнилась на літак, що розбився в Індії

Чаухан була у відпустці з чоловіком на заході Індії. Вона потрапила у затори по дорозі до аеропорту. Попри те, що зареєструвалася онлайн і мала електронний квиток із місцем 36G, вона прибула на посадку на десять хвилин пізніше. Персонал авіакомпанії відмовив їй у доступі на борт.

Ми дуже розлютилися на нашого водія і покинули аеропорт у розпачі. Ми зупинилися попити чаю і вже перед від’їздом говорили з туроператором про те, як повернути гроші за квиток. І тут мені подзвонили – літак розбився, – розповіла студентка.

Те, що вона не потрапила на той рейс, дівчина називає "справжнім дивом" і зізнається, що й досі не вірить у те, що сталося. Якби не затори – вона була б серед пасажирів.

Нагадаємо, в Індії розбився літак поблизу аеропорту міста Ахмедабад. На борту було 242 пасажири. З них вижив лише 1.