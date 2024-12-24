Авиакатастрофа в Актау: СМИ пишут, сбить самолет Азербайджана прямо приказало минобороны России

Одно из азербайджанских изданий заявило, что к нему поступило анонимное письмо от "российского капитана ПВО". Он утверждает, что самолет компании AZAL был сбит 25 декабря 2024 года возле Грозного по приказу российского минобороны.

Фотокопию письма и фрагмент аудиозаписи, на котором слышно, как мужской голос дважды отдает приказ "открыть огонь", опубликовали 1 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Minval Politica.

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Действительно ли минобороны России приказало сбить самолет компании AZAL

В публикации говорится, что команду сбить азербайджанский лайнер отдавал некий "капитан ПВО" Паладичук Дмитрий Сергеевич. По данным письма, поступившего в редакцию, офицер "нес боевое дежурство по прикрытию города Грозный с 24.12.24 по 25.12.24 года".

Далее Паладичук сообщает, что в 05:40 ему "поступила команда о переходе в готовность № 1", а "в 08:11 станцией обнаружения целей была обнаружена потенциальная цель". Кроме этого, он также озвучил некоторые подробности о ненадлежащем состоянии техники.

В 08 часов 13 минут 30 секунд я дал команду на поражение оператору. В 08 часов 13 минут 33 секунды ракета сошла с направляющей. В 08 часов 13 минут 47 секунд ЦВС БМ-72В6 выдал сообщение, что цель пропущена. В 08 часов 13 минут 48 секунд я дал команду на повторный обстрел,

– написал Паладичук.

Российское минобороны могло отдать приказ сбить азербайджанский самолет: видео Minval Politika

Согласно предварительному отчету комиссии по расследованию катастрофы лайнера Embraer 190, первый звуковой удар был зафиксирован в 08:13:31, тогда как второй – в 08:13:56.

Заметим, что азербайджанское издание приводит фрагмент аудиозаписи, на котором мужской голос называет координаты, приведенные в пояснительной, а затем дважды повторяет команду: "Огонь! Огонь, говорю!". Затем в записи слышно громкий звук, а мужской голос говорит: "Есть сход. Пропущено. Повторяю. Еще раз огонь!", на что другой голос отвечает: "Есть огонь".



Письмо так называемого "российского капитана ПВО" Паладичука Дмитрия / Фото Minval Politika

Аудиозаписи опубликованы лишь частично, потому что их еще имеют правоохранители. Азербайджанское издание также отмечает, что не утверждает о подлинности этого письма.

Согласно его фотокопии, Паладичук якобы служит в воинской части 75564, расположенной в пределах Хакасии.

Как пишет российское издание "Агентство", пока не удалось подтвердить, что человек с такими данными служил в части 75564. Однако это точно действующий офицер России, который ранее служил в других воинских частях, одна из которых связана с ПВО.

По информации СМИ, Паладичуку 32 года, он родился в городе Экибастуз в Казахстане. Не позднее 2010 года начал службу в воинской части 21059. В 2011 и 2013 годах местом службы Паладичука значилась часть 31665 в Новосибирске, которая относится к 14-й армии ВВС и ПВО. Больше информации о местах службы Паладичука СМИ отыскать не удалось.

Стоит добавить, что в распоряжении The Insider оказалась запись нового телефонного разговора с Паладичуком. В нем он подтвердил, что действительно писал объяснительную "командующему армии после стрельбы по самолету", потому что "попросили".

Он также подтвердил, что рукописный документ написан его рукой, в том числе указал на характерные черты своего почерка. Кроме этого, издание утверждает, что голос Паладичука совпадает с голосом на видео, опубликованном азербайджанскими СМИ.

Напомним, что авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года. Embraer E190, направлявшийся в Азербайджан, потерпел крушение в районе Актау в Казахстане. Погибли 38 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил в этом российскую сторону.