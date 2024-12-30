Алиев после катастрофы самолета Embraer сменил риторику: WSJ пишет, что Путин теряет влияние

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвиняет Россию в сокрытии своей роли в авиакатастрофе Azerbaijan Airlines в Казахстане. Он отмечает, что только извинений недостаточно.

Такая конфронтация между Азербайджаном и Россией свидетельствует об ослаблении влияния Кремля на постсоветское пространство. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Как падение самолета повлияло на отношения Азербайджана и России

В воскресенье, 29 декабря, президент Ильхам Алиев выдвинул России условия, включающие взятие Россией на себя ответственности за катастрофу, предоставление компенсации стране и семьям жертв, а также привлечение виновных в сбивании самолета к суду.

Незадолго до этого Путин поговорил с Алиевым и извинился перед ним за "трагический инцидент", произошедший в российском воздушном пространстве, но не стал брать на себя ответственность. Алиев заявил, что извинений недостаточно

Взаимные обвинения представляют собой одну из крупнейших конфронтаций между Россией и лидерами бывших советских территорий, с которыми она когда-то вела себя не более чем с подчиненными на своем стратегическом заднем дворе,

– пишет WSJ.

Аналитики отмечают, что эта конфронтация свидетельствует об ослаблении власти и влияния Москвы в регионе после ее вторжения в Украину.

Издание пишет, что в высказываниях лидера Азербайджана не хватало уважения и дипломатии, которые в течение длительного времени руководили отношениями с Россией. Возмущение в Азербайджане из-за катастрофы самолета демонстрирует ослабление власти России в рядах ее бывшей империи и за ее пределами после войны против Украины.

"Ссора с Азербайджаном показывает потерю Москвой влияния ближе к дому", – отмечается в статье.

В материале также упоминаются испорченные отношения России с Арменией. Из-за того, что будущее отношений с Азербайджаном под вопросом, Москва рискует потерять влияние на Южном Кавказе. В то же время в регионе "растет мощь" Турции.